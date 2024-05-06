Пашинян не будет принимать участие в "инаугурации" Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в церемонии "инаугурации" Владимира Путина.

Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на спикера парламента Армении Алена Симоняна.

На вопрос журналистов, поедет ли Пашинян в Москву на церемонию "инаугурации" Путина, Симонян ответил "нет".

Напомним, псевдовыборы президента РФ состоялись 15-17 марта. По их "результатам" Путин победил, набрав 87,29% голосов. Было объявлено, что оно остается на пятый срок.

В МИД Украины подчеркнули, что во время мартовских "выборов" Россия нарушила положения многочисленных международных документов, в частности, Устав ООН, Декларацию о принципах международного права, Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также десятки резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

"Инаугурация" Путина запланирована на 7 мая. Несколько государств, включая Германию, заявили, что не будут делегировать своих представителей на это мероприятие.

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