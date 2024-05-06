Пашинян не братиме участі в "інавгурації" Путіна

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі у церемонії "інавгурації" Володимира Путіна.

Про це повідомляє Armenpress із посиланням на спікера парламенту Вірменії Алена Симоняна.

На запитання журналістів, чи поїде Пашинян до Москви на церемонію "інавгурації" Путіна, Симонян відповів "ні".

Нагадаємо, псевдовибори президента РФ відбулися 15-17 березня. За їхніми "результатами" Путін переміг, набравши 87,29% голосів. Було оголошено, що він залишається на п’ятий термін.

В МЗС України наголосили, що під час березневих "виборів" Росія порушила положення численних міжнародних документів, зокрема Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

"Інавгурація" Путіна запланована на 7 травня. Кілька держав, зокрема Німеччина, заявили, що не делегуватимуть своїх представників на цей захід.

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