Частина країн ЄС пришле представників на "інавгурацію" Путіна - Reuters

Про участь Великої Британії наразі нічого не відомо.

Частина країни Європейського союзу планує відправити своїх представників на так звану "інавгурацію" російського диктатора Путіна.

Про це інформує Reuters.

У повідомленні вказується, що 29 країн Євросоюзу будуть бойкотувати "інавгурацію". Однак 7 країн відправлять свої представників, серед яких і Франція.

Раніше Кремль розіслав запрошення главам всіх іноземних дипломатичних місій у Москві, однак 20 країн Євросоюзу відмовились від участі у заході.

Також проти присутності країн Євросоюзу раніше висловився високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що не будуть брати участь в "інавгурації".

Також категорично відмовились брати участь у заході країни Балтії, які наразі не мають своїх представників у Москві.

"Ми вважаємо, що ізоляція Росії, а особливо її злочинного лідера, має бути продовжена. Для Литви неприйнятна участь в інавгурації Путіна. Нашим пріоритетом залишається підтримка України та її народу, який бореться з російською агресією", – заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі в "інавгурації" Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях людей хочуть заставити дивитись "інавгурацію" Путіна.

Читайте також: