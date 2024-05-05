На окупованих територіях людей хочуть заставити дивитись "інавгурацію" Путіна — ЦНС

У школах, комунальних підприємствах, площах населених пунктів будуть встановлені екрани з трансляцією божевільного дійства.

Російські загарбники у примусовому порядку хочуть заставити жителів окупованих території дивитись онлайн-трансляцію так званлї "інавгурації" російського диктатора Путіна.

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Про це інформує Центр національного спротиву.

"7 травня у Москві влаштують циркову виставу під назвою "інавгурація президента РФ", перегляд якої буде обовʼязковим для мешканців тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що у школах, комунальних підприємствах, площах населених пунктів будуть встановлені екрани з трансляцією божевільного дійства.

"Перегляд чергових не звʼязаних рефлексій міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники розпродають привласнені землі на Азовському узбережжі.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни завезли пропагандистів на окуповані території.

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