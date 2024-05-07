Хакеры атаковали британское Минобороны: получили данные военных

В результате кибератаки хакеры получили доступ к именам и банковским реквизитам.
Хакеры сломали базу с личными данными британских военнослужащих и сотрудников Министерства обороны страны.
Об этом информирует Sky News.
Издание сообщает, что об этом событии депутатов парламента проинформирует правительство в следующий вторник.
Правительство не станет называть, какая конкретно страна стоит за хакерами, но, по данным издания, они связаны с правительством Китая.
В результате кибератаки на систему оплаты труда военнослужащим и некоторым ветеранам хакеры получили доступ к именам и банковским реквизитам.
В Минобороны Британии заявили, что военным не нужно беспокоиться о своей безопасности. Кроме того, в ведомстве заявили, что все зарплаты будут выплачены в срок.
Кроме того, была выведена система подрядчика, но он не связан с основными компьютерными системами Министерства обороны.
Напомним, ранее сообщалось, что ФБР предупредило о возможных атаках китайских хакеров критической инфраструктуры Соединенных Штатов.
Кроме того, мы ранее информировали, что украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался российский ВПК.
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