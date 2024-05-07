Хакеры атаковали британское Минобороны: получили данные военных

В результате кибератаки хакеры получили доступ к именам и банковским реквизитам.

Хакеры сломали базу с личными данными британских военнослужащих и сотрудников Министерства обороны страны.

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Об этом информирует Sky News.

Издание сообщает, что об этом событии депутатов парламента проинформирует правительство в следующий вторник.

Правительство не станет называть, какая конкретно страна стоит за хакерами, но, по данным издания, они связаны с правительством Китая.

В результате кибератаки на систему оплаты труда военнослужащим и некоторым ветеранам хакеры получили доступ к именам и банковским реквизитам.

В Минобороны Британии заявили, что военным не нужно беспокоиться о своей безопасности. Кроме того, в ведомстве заявили, что все зарплаты будут выплачены в срок.

Кроме того, была выведена система подрядчика, но он не связан с основными компьютерными системами Министерства обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что ФБР предупредило о возможных атаках китайских хакеров критической инфраструктуры Соединенных Штатов.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался российский ВПК.

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