В Сумской области раздалось 169 взрывов

За прошедшие сутки захватчики произвели 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 169 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Ворожбская община: нанесен удар тремя FPV дронами (3 взрыва) и авиаудар КАБ (2 взрыва).

Краснопольское общество: враг ударил из артиллерии (17 взрывов). Также был удар БПЛА типа Ланцет (1 взрыв) и сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв). В результате одного из артобстрелов ранен местный житель. Также травмированы двое детей (2009 г.р. и 2010 г.р.).

Эсманьская община: зафиксированы обстрелы из миномета (6 взрывов), артиллерии (20 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв).

Середино-будская община: русские били из РСЗО (4 взрыва), артиллерии (18 взрывов).

Новослободская община: совершены обстрелы из артиллерии (13 взрывов), миномета (1 взрыв) и авиаудар КАБ (3 взрыва).

Миропольское общество: 2 мины сбросил враг на территорию общества и нанес артиллерийские обстрелы (27 взрывов).

Хотинская община: осуществлен пуск НУРС с вертолета (6 взрывов), обстрелы из РСЗО (4 взрыва), минометов (2 взрыва).

Белопольское общество: зафиксированы обстрелы из минометов (18 взрывов) и авиаудар КАБ (5 взрывов).

Великописаревское общество: был артиллерийский обстрел (7 взрывов).

Зноб-Новгородская община: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.

Юношеская община: враг бил из артиллерии (3 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая российские войска атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики обстреляли Угроиды в Сумской области.

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