На Сумщині пролунало 169 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 169 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Ворожбянська громада: здійснено удар трьома FPV дронами (3 вибухи) та авіаудар КАБ (2 вибухи).

Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (17 вибухів). Також був удар БПЛА типу «Ланцет» (1 вибух) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок одного із артобстрілів поранено місцевого жителя. Також травмовано двох дітей (2009 р.н. та 2010 р.н).

Есманьська громада: зафіксовано обстріли з міномету (6 вибухів), артилерії (20 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).

Середино-Будська громада: росіяни били з РСЗВ (4 вибухи), артилерії (18 вибухів).

Новослобідська громада: здійснено обстріли з артилерії (13 вибухів), міномету (1 вибух) та авіаудар КАБ (3 вибухи).

Миропільська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади та наніс артилерійські обстріли (27 вибухів).

Хотінська громада: здійснено пуск НУРС з гелікоптера (6 вибухів), обстріли з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (2 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (18 вибухів) та авіаудар КАБ (5 вибухів).

Великописарівська громада: був артилерійський обстріл (7 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 травня російські війська атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники обстріляли Угроїди на Сумщині.

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