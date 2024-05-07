На Сумщині пролунало 169 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 169 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Ворожбянська громада: здійснено удар трьома FPV дронами (3 вибухи) та авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (17 вибухів). Також був удар БПЛА типу «Ланцет» (1 вибух) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок одного із артобстрілів поранено місцевого жителя. Також травмовано двох дітей (2009 р.н. та 2010 р.н).
- Есманьська громада: зафіксовано обстріли з міномету (6 вибухів), артилерії (20 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).
- Середино-Будська громада: росіяни били з РСЗВ (4 вибухи), артилерії (18 вибухів).
- Новослобідська громада: здійснено обстріли з артилерії (13 вибухів), міномету (1 вибух) та авіаудар КАБ (3 вибухи).
- Миропільська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади та наніс артилерійські обстріли (27 вибухів).
- Хотінська громада: здійснено пуск НУРС з гелікоптера (6 вибухів), обстріли з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (2 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (18 вибухів) та авіаудар КАБ (5 вибухів).
- Великописарівська громада: був артилерійський обстріл (7 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 травня російські війська атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область.
Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники обстріляли Угроїди на Сумщині.
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