Хакери атакували британське Міноборони: отримали дані військових

В результаті кібератаки хакери отримали доступ до імен та банківських реквізитів.

Хакери зламали базу з особистими даними британських військовослужбовців та співробітників Міністерства оборони країни.

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Про це інформує Sky News.

Видання повідомляє, що про цю подію депутатів парламенту проінформує уряд наступного вівторка.

Уряд не стане називати, яка конкретно країна стоїть за хакерами, але за даними видання, вони повʼязані з урядом Китаю.

В результаті кібератаки на систему оплати праці військовослужбовцям і деяким ветеранам хакери отримали доступ до імен та банківських реквізитів.

У Міноборони Британії заявили, що військовим не потрібно турбуватись про свою безпеку. Крім того, у відомстві заявили, що всі зарплати будуть виплачені вчасно.

Крім того, була виведена з ладу система підрядника, але він не повʼязаний з основними комп’ютерними системами Міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФБР попередило про можливі атаки китайських хакерів критичної інфраструктури Сполучених Штатів.

Крім того, ми раніше інформували, що українські хакери знищили дата-центр, яким користувався російський ВПК.

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