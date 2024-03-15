СБУ заблокувала постачання компонентів до РФ для дронів та крилатих ракет

Українські кіберфахівці заблокували Росії постачання комплектуючих до безпілотників Shahed та крилатих ракет.

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Про це розповів начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі телемарафону.

Він заявив, що кіберфахівці Служби безпеки України системно працюють і вже мають успіхи у питанні блокування постачання комплектуючих до РФ.

"Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 «Шахедів» і 4000 мікросхем для крилатих ракет", – повідомив Ілля Вітюк.

Також українські кіберфахівці працюють над знищенням ворожих систем РЕБ і РЕР. Також ведеться робота над перехопленням безпілотників, які координують удари по Силам оборони.

Вітю пояснив, що вся отримана інформація допомагає зберегти життя людей, а також відбивати кібератаки ворога.

"Кібервійна – це не щось абстрактне і віртуальне. Кожна відбита атака – це недопущена спроба завдати шкоди нашій державі і людям. Уявіть: спецслужби рф зламали месенджери одного військового і таким чином зʼясували точне місце і час запланованого збору, і в результаті – приліт і десятки загиблих", – пояснив начальник ДКІБ.

Він повідомив, що за два роки повномасштабної війни СБУ відбила майже 10 тисяч кібератак, більшість з яких були ліквідовані на початковій стадії. Кібератаки мали різну мету: розвідувальну, деструктивну, психологічного впливу або комбіновану.



Ілля Вітюк прогнозує, що російські спецслужби будуть нарощувати свій потенціал. Водночас й СБУ проводить власні спецоперації у кіберпросторі та влаштовує "бавовну" ворогу, знищуючи різні військові об’єкти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники моніторять сторінки у соцмережах жителів ТОТ напередодні "виборів" Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що проросійські хакери лякають масштабною кібератакою на уряд України.

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