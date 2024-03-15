СБУ заблокувала постачання компонентів до РФ для дронів та крилатих ракет

Кіберфахівці Служби безпеки України системно працюють над зменшенням військово потенціалу РФ.
Українські кіберфахівці заблокували Росії постачання комплектуючих до безпілотників Shahed та крилатих ракет.
Про це розповів начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі телемарафону.
Він заявив, що кіберфахівці Служби безпеки України системно працюють і вже мають успіхи у питанні блокування постачання комплектуючих до РФ.
"Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 «Шахедів» і 4000 мікросхем для крилатих ракет", – повідомив Ілля Вітюк.
Також українські кіберфахівці працюють над знищенням ворожих систем РЕБ і РЕР. Також ведеться робота над перехопленням безпілотників, які координують удари по Силам оборони.
Вітю пояснив, що вся отримана інформація допомагає зберегти життя людей, а також відбивати кібератаки ворога.
"Кібервійна – це не щось абстрактне і віртуальне. Кожна відбита атака – це недопущена спроба завдати шкоди нашій державі і людям. Уявіть: спецслужби рф зламали месенджери одного військового і таким чином зʼясували точне місце і час запланованого збору, і в результаті – приліт і десятки загиблих", – пояснив начальник ДКІБ.
Він повідомив, що за два роки повномасштабної війни СБУ відбила майже 10 тисяч кібератак, більшість з яких були ліквідовані на початковій стадії. Кібератаки мали різну мету: розвідувальну, деструктивну, психологічного впливу або комбіновану.
Ілля Вітюк прогнозує, що російські спецслужби будуть нарощувати свій потенціал. Водночас й СБУ проводить власні спецоперації у кіберпросторі та влаштовує "бавовну" ворогу, знищуючи різні військові об’єкти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники моніторять сторінки у соцмережах жителів ТОТ напередодні "виборів" Путіна.
Крім того, ми раніше інформували, що проросійські хакери лякають масштабною кібератакою на уряд України.
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