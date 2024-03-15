СБУ заблокировала поставки компонентов в РФ для дронов и крылатых ракет

Украинские киберспециалисты заблокировали России поставки комплектующих к беспилотникам Shahed и крылатым ракетам.

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Об этом рассказал начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в эфире телемарафона.

Он заявил, что киберспециалисты Службы безопасности Украины системно работают и уже имеют успехи в вопросе блокировки поставок комплектующих в РФ.

"Мы осуществляем перекрытие цепей поставок комплектующих к российскому оружию. Один из примеров – уже заблокировали поставку сервомоторов для производства 1600 "Шахедов" и 4000 микросхем для крылатых ракет", – сообщил Илья Витюк.

Также украинские киберспециалисты работают над уничтожением враждебных систем РЭБ и РЭР. Также ведется работа по перехвату беспилотников, координирующих удары по Силам обороны.

Витю объяснил, что вся полученная информация помогает сохранить жизнь людей, а также отбивать кибератаки врага.

"Кибервойна – это не что-то абстрактное и виртуальное. Каждая отраженная атака – это недопущенная попытка нанести вред нашему государству и людям. Представьте: спецслужбы РФ сломали мессенджеры одного военного и таким образом выяснили точное место и время запланированного сбора, и в результате – прилет и десятки погибших", – объяснил начальник ГКИБ.

Он сообщил, что за два года полномасштабной войны СБУ отразила почти 10 тысяч кибератак, большинство из которых были ликвидированы на начальной стадии. Кибератаки имели разную цель: разведывательную, деструктивную, психологического воздействия или комбинированную.



Илья Витюк прогнозирует, что российские спецслужбы будут наращивать свой потенциал. В то же время и СБУ проводит собственные спецоперации в киберпространстве и устраивает "хлопок" врагу, уничтожая разные военные объекты.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики мониторят страницы в соцсетях жителей ТОТ накануне "выборов" Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что пророссийские хакеры пугают масштабной кибератакой на правительство Украины.

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