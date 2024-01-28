Проросійські хакери лякають масштабною кібератакою на уряд України: що відомо

Група хакерів NoName05716 стверджує, що готується атакувати український уряд за допомогою шести інших хакерських груп.

Проросійська хакерська група NoName05716 оголосила про плани здійснити масштабну кібератаку на український уряд.

Про це повідомляє The Guardian.

Хакерська група стверджує, що готується атакувати український уряд за допомогою інших хакерських груп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army і Phoenix.

Кібератаки стали предметом занепокоєння українських чиновників від самого початку війни, а контактна група з оборони України сформувала IT-коаліцію з 12 країн.

Нагадаємо, 25 січня у роботі декількох систем України сталися масштабні збої. Через кібератаки тимчасово обмежено надання послуг системи "Шлях", "Укрпошта" та "Нафтогаз".

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