Белый дом не комментирует: США приостановили поставки боеприпасов Израиля – СМИ

О причинах этого решения пока не сообщается.

США приостановили поставки оружия Израилю, что вызвало серьезную обеспокоенность в израильском правительстве. Причин этого решения они не знают, что Администрация президента Джо Байдена пока отказалась от комментариев.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на слова израильских чиновников.

Решение США вызвало серьезную обеспокоенность в израильском правительстве.

"Об этом шаге администрации Джо Байдена стало известно на фоне все больших разногласий между США и Израилем по поводу дальнейших боевых действий в секторе Газа, в частности вероятного вторжения в город Рафах на юге, где находятся более миллиона палестинцев", — пишет Axios.

Напомним, в Белом доме надеются, что одобренная военная помощь Украине будет способствовать контрнаступлению ВСУ.

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