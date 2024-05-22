Три страны объявили о признании Палестины: жесткая реакция Израиля

Норвегия, которая не является членом ЕС, но придерживается его решений, является ярым сторонником решения о двух государствах между Израилем и палестинцами.

Норвегия, Ирландия и Испания в среду, 22 мая, заявили, что признают Палестинское государство, что стало историческим шагом, который вызвал осуждение со стороны Израиля и радость палестинцев. Израиль немедленно отозвал своих послов из Норвегии и Ирландии.

Об этом пишет Associated Press.

Официальное признание будет осуществлено 28 мая. Это решение является шагом к давней палестинской мечте, принятой на фоне международного возмущения из-за количества гражданских жертв и гуманитарного кризиса в Секторе Газа.

Непреклонная позиция Норвегии

Это был молниеносный каскад объявлений. Первой была Норвегия, премьер-министр которой Йонас Гар Стере заявил, что "не может быть мира на Ближнем Востоке, если нет признания".

"Признавая Палестинское государство, Норвегия поддерживает арабский мирный план", — сказал он и добавил, что скандинавская страна будет "считать Палестину независимым государством со всеми правами и обязанностями, которые это предусматривает".

Несколько стран Европейского Союза в последние недели заявили, что планируют признать Палестину, аргументируя это тем, что решение о двух государствах является необходимым условием для установления длительного мира в регионе. Это решение может привести к признанию палестинского государства другими странами ЕС, а также стимулировать дальнейшие шаги в Организации Объединенных Наций, что углубит изоляцию Израиля.

Норвегия, которая не является членом ЕС, но придерживается его решений, является ярым сторонником решения о двух государствах между Израилем и палестинцами.

“Террор был совершен ХАМАСом и боевыми группами, которые не поддерживают решения о двух государствах и существовании государства Израиль, – сказал лидер правительства Норвегии. – Палестина имеет фундаментальное право на независимое государство”.

После беспрецедентного нападения боевиков под руководством ХАМАСа на Израиль 7 октября израильские силы провели атаки на северных и южных окрестностях Сектора Газа в мае, повлекши новую волну переселения сотен тысяч человек, и резко ограничили поток гуманитарной помощи, повышая риск голода.

Объявление в среду прозвучало спустя более 30 лет после подписания первого соглашения в Осло в 1993 году. С тех пор "палестинцы сделали важные шаги на пути к решению о двух государствах", отметило правительство Норвегии.

"Палестина отвечает ключевым критериям государства"

Всемирный банк определил, что Палестинское государство отвечает ключевым критериям для функционирования как государство еще в 2011 году, а национальные институции были созданы для предоставления важных услуг населению.

"Война в Газе и постоянное расширение незаконных поселений на Западном берегу все еще означают, что ситуация в Палестине сложнее, чем она была десятилетиями", — говорится в заявлении.

Заявление Ирландии

Премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис, делая свое объявление, отметил, что этот шаг был скоординирован с Испанией и Норвегией и что это был "исторический и важный день для Ирландии и Палестины". Он сказал, что этот шаг направлен на помощь в разрешении израильско-палестинского конфликта из-за решений о двух государствах.

Гаррис отметил, что считает, что другие страны присоединятся к Норвегии, Испании и Ирландии в признании Палестинского государства "в ближайшие недели".

"Акт в пользу мира" от Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес, лидер испанских социалистов с 2018 года, совершил ожидаемое объявление в парламенте страны в среду. Он провел несколько месяцев, посещая европейские и ближневосточные страны, чтобы заручиться поддержкой признания, а также возможного прекращения огня в Газе. Он неоднократно заявлял, что предан этому шагу.

"Мы знаем, что эта инициатива не вернет прошлое и не восстановит жизнь, потерянные в Палестине, но мы верим, что это даст палестинцам две вещи, которые очень важны для их настоящего и будущего: достоинство и надежду", — сказал Санчес.

«Это признание не против кого-то, не против израильского народа, — добавил Санчес, признавая, что это, вероятно, приведет к дипломатическому напряжению с Израилем. — Это акт в пользу мира, справедливости и нравственной последовательности».

Санчес утверждал, что этот шаг необходим для поддержания жизнеспособности решения о двух государствах, которое, по его словам, "находится под серьезной угрозой" из-за войны в Газе.

Ранее в этом месяце министр иностранных дел Испании Хосе Альбарес сообщил, что проинформировал министра иностранных дел США Энтони Блинкена о намерении его правительства признать Палестинское государство.

Решения о двух государствах: риски

Хью Ловатт, старший научный сотрудник Европейского совета внешних отношений, сказал, что "признание является конкретным шагом к жизнеспособному политическому пути, который приведет к самоопределению палестинцев".

Но для того, чтобы оно оказало влияние, он сказал, что оно должно сопровождаться "конкретными шагами по противодействию аннексии и заселению палестинских территорий Израилем, такими как запрещение продукции из поселений и финансовые услуги".

Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац отдал приказ послам Ирландии и Норвегии немедленно вернуться в Израиль. Он выступил перед заявлением Испании.

Он сказал, что признание может помешать усилиям по возвращению израильских заложников, которые содержатся в Газе, и делает прекращение огня менее вероятным, "вознаграждая джихадистов ХАМАСа и Ирана ". Он также пригрозил отозвать посла Израиля в Испании, если эта страна займет подобную позицию.

Относительно решения Израиля отозвать своего посла в Осло, Гар Стере сказал: «Мы примем это к сведению. Это правительство, с которым у нас много разногласий. В чем мы согласны, так это в том, что мы осуждаем жестокое нападение ХАМАСа 7 октября”.

Президент Палестины Махмуд Аббас, выступая после заявления Норвегии, приветствовал этот шаг и призвал другие страны подражать ему.

В заявлении, распространенном официальным информационным агентством Wafa, Аббас сказал, что решение Норвегии закрепит "право палестинского народа на самоопределение" и поддержит усилия, направленные на достижение решения о двух государствах с Израилем.

Что дальше?

Около 140 стран уже признали палестинское государство — более двух третей членов Организации Объединенных Наций — но ни одно из крупных западных государств этого не сделало. Этот шаг может усилить давление на континентальных тяжеловесов – Францию и Германию – и заставить их пересмотреть свою позицию.

Соединенные Штаты и Великобритания, среди прочих, поддержали существующую наряду с Израилем идею независимого палестинского государства как разрешение наиболее неразрешимого конфликта на Ближнем Востоке. Однако они настаивают, что независимость Палестины должна стать частью урегулирования путем переговоров.

Глава Лиги арабских государств назвал шаг, сделанный тройкой европейских стран, "мужественным".

"Я приветствую и благодарю этих трех стран за этот шаг, который ставит их на правильную сторону истории в этом конфликте", — написал Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт в социальной сети X.

Турция также приветствовала это решение, назвав его важным шагом к восстановлению "узурпированных прав палестинцев".

Министерство иностранных дел Турции также заявило, что этот шаг поможет "Палестине получить статус, которого она заслуживает в международном сообществе".

Напомним, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "останется один" в войне против группировки ХАМАС, если это будет необходимо.

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