В Пентагоне объяснили, почему против ударов западным оружием по территории РФ

Вместе с тем, Вашингтон делает все возможное, чтобы ВСУ имели все необходимое оружие для обороны суверенной украинской территории.

Соединенные Штаты не изменили свою позицию по применению предоставленного украинцам оружия на территории России.

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Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

"Министр (Ллойд Остин – ред.) подчеркнул, что наша политика не изменилась", — сказал представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать позицию США о возможности применения ВСУ американского оружия по объектам в России.

Вместе с тем, он отметил, что Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину возможностями, "необходимыми ей для защиты в пределах украинской суверенной территории".

Райдер заявил, что Минобороны США продолжит взаимодействие с украинцами и международными союзниками, чтобы ВСУ получали все необходимое вооружение для защиты Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон прилагает все усилия, чтобы как можно скорее обеспечить доставку в Украину вооружений и боеприпасов, предусмотренных двумя последними оборонными пакетами.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Госдепе рассказали, какого ожидают окончания войны в Украине.

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