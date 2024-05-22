Зеленский объяснил, почему Путин не решится использовать ядерное оружие

Российский диктатор Путин не отважится на реальное использование ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что страхи стран Запада по использованию Путиным ядерного оружия преувеличены. Зеленский заявил, что российский диктатор "иррационален", но он не собирается использовать ядерное оружие против Украины.

"Он может быть иррациональным, но он любит свою жизнь", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что российский диктатор отлично понимает все последствия применения ядерного оружия. После ее использования для него "дверь будет полностью закрыта".

"Потому что применение ядерного оружия — это не красная линия. Это другой уровень... Это Третья мировая война", — сказал президент.

Напомним, ранее сообщалось, может ли РФ применить ядерное оружие в ответ на приезд в Украину инструкторов НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт объяснил, почему Запад до сих пор панически боится поражения России в войне.

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