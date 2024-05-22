Захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа "Шахед".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Таращи воздушная тревога, связанная с опасностью БпЛА, объявлена в Херсонской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

"Движение БпЛА типа "Shahed" через Сумщину в юго-западном направлении! Вражеские БпЛА из Сумщины в направлении Черниговской области. Кривой Рог — ударный БпЛА в направлении города!" – говорится в сообщении Воздушных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что власти рассказали о последствиях атаки "Шахедов" на Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала Украину беспилотниками, как отработала ПВО.

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