Захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа "Шахед".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Таращи воздушная тревога, связанная с опасностью БпЛА, объявлена в Херсонской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.
"Движение БпЛА типа "Shahed" через Сумщину в юго-западном направлении! Вражеские БпЛА из Сумщины в направлении Черниговской области. Кривой Рог — ударный БпЛА в направлении города!" – говорится в сообщении Воздушных сил.
Напомним, ранее сообщалось, что власти рассказали о последствиях атаки "Шахедов" на Харьков.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала Украину беспилотниками, как отработала ПВО.
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