Загарбники атакують Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу "Шахед".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Таращі повітряна тривога, повʼязана з небезпекою БпЛА, оголошена на Херсонщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині та Миколаївщині.

"Рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в південно-західному напрямку! Ворожі БпЛА з Сумщини у напрямку Чернігівської області. Кривий Ріг — ударний БпЛА у напрямку міста!" - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада розповіла про наслідки атаки "Шахедів" на Харків.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала Україну безпілотниками, як відпрацювала ППО.

Читайте також: