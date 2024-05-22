Росія планує анексувати водні території у двох країн НАТО – ЗМІ

Кремль "поклав око" на акваторію Фінляндії і Литви.

Росія планує в односторонньому порядку змінити свої морські кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі і оголосити частину акваторії своїми внутрішніми морськими водами.

Про це пише російське видання Moscow Times із посиланням на проєкт постанови уряду країни-агресорки.

Згідно з документом, який підготувало Міноборони, Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

Для цього росіяни хочуть змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відмірюється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір "виправити" координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вигрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва.

На кордоні з Литвою росіяни "поклали око" на зону Куршської коси, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

Таким чином в РФ хочуть "визнати недійсною" постанову 40-річної давності, яка регулює кордони на Балтиці.

Міністерства закордонних справ Фінляндії та Литви поки не коментували таку російську ідею.

Раніше дипломат розповів, якою буде реакція Заходу, якщо РФ перейде червону лінію з ядерною зброєю.

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