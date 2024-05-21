Чи можливий наступ РФ на Сумщині: думка Світана

Поблизу Сумщини у ворога зосереджено кілька тисяч військ.

Після початку наступу на Харківському напрямку ворог може атакувати й Сумщину. Це потрібно для того, щоб відтягнути частину українських військ до цього регіону та послабити оборонну спроможність ЗСУ по лінії фронту.

Про це льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу.

"Вони (окупанти – ред.) можуть розпочати таку операцію, але вона не матиме продовження, якщо Росія не відправить додаткові сили й засоби із резервів", – наголосив він.

Світан запевнив: руху резервів армії РФ на Сумському напрямку наразі не спостерігається. Так, можливість наступу зберігається, втім інтенсивності боїв замало.

Нагадаємо, керівництво української армії не виключає, що Росія планує відкрити новий фронт на півночі і почати наступ на Сумську область. Про це свідчать розвіддані про скупчення російських сил на кордоні та повідомлення про диверсійно-розвідувальні рейди росіян у цьому районі.

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