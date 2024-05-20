Під час атаки на Львівщину залетіли три "Шахеди": деталі від ОВА

В області минулося без жертв та поранених.

Під час нічної атаки 20 травня у Львівській області сили ППО збили всі три російські безпілотники "Шахед", які залетіли на територію регіону.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час нічних тривог на Львівщину залетіли три ворожі безпілотники типу "шахед". Їх знищили силами та засобами протиповітряної оборони нашої області", – зазначив голова ОВА.

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Він повідомив, що в області минулося без жертв та постраждалих.

Також не були пошкоджені обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури. Системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

"Низький уклін і величезна вдячність нашим оборонцям неба за блискучу бойову роботу!" – резюмував Козицький.

Нагадаємо, російські війська влаштували в ніч проти 20 травня атаку на Україну дронами-камікадзе та ракетою "Іскандер-М". Сили ППО знищили всі 29 випущених ворогом безпілотників.

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