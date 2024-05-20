Во время атаки на Львовщину залетели три "Шахеда": детали от ОВА

В области обошлось без жертв и раненых.

Во время ночной атаки 20 мая во Львовской области силы ПВО сбили все три российских беспилотника "Шахед", залетевших на территорию региона.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во время ночных тревог во Львовскую область залетели три вражеских беспилотника типа "шахед". Их уничтожили силами и средствами противовоздушной обороны нашей области", — отметил глава ОВА.

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Он сообщил, что в области обошлось без жертв и пострадавших.

Также не были повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

"Низкий поклон и огромная благодарность нашим защитникам неба за блестящую боевую работу!" – резюмировал Козицкий.

Напомним, российские войска устроили в ночь на 20 мая атаку на Украину дронами-камикадзе и ракетой "Искандер-М". Силы ПВО уничтожили все 29 выпущенных врагом беспилотников.

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