В Сумской области прозвучало 236 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики произвели 43 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Всего было зафиксировано 236 взрывов. Обстрелы подверглись Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Миропольской, Великописаревской, Новослободской, Глуховской, Эсманьской, Шалыгинской, Дружбовской, Середино-Будской, Свеской общин.
- Краснопольское общество: враг бил из минометов (8 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
- Белопольское общество: нанесен удар FPV дронами (3 взрыва) и гранатометный обстрел АГС (5 взрывов) и обстрелы из ствольной артиллерии (16 взрывов).
- Свеское общество: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.
- Эсманьская община: совершены минометные обстрелы (27 взрывов). Также нанесен удар FPV дронами (2 взрыва).
- Великописаревское общество: были гранатометные обстрелы из АГС (35 взрывов), обстрелы из минометов (27 взрывов), артиллерии (3 взрыва), сброс с БПЛА боеприпасов типа ВОГ (2 взрыва), совершение удара FPV дроном (1 взрыв).
- Хотинская община: зафиксированы обстрелы из минометов (25 взрывов). В результате обстрела ранения получил местный житель.
- Юношеская община: враг ударил из артиллерии (22 взрыва) и минометов (4 взрыва).
- Миропольская община: произведен артиллерийский обстрел (6 взрывов).
- Глуховское общество: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).
- Средино-будская община: были артиллерийские обстрелы (13 взрывов) и обстрел из минометов (4 взрыва).
- Дружбовская община: русские избивали из артиллерии (8 взрывов).
- Новослободская община: 10 мин сбросил враг на территорию общины.
- Шалыгинская община: совершены минометные обстрелы (11 взрывов).
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове прозвучала серия взрывов, в результате чего над городом поднимались клубы дыма.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили ракетами по предприятию в Донецкой области.
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