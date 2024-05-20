Россия атакует Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики запустили по Украине ударные иранские беспилотники с южного направления.

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Об этом сообщат Воздушные силы ВСУ.

В сообщении указывается, что БПЛА типа "Shahed" были замечены в северной части Николаевщины, они держат курс на северо-запад.

"БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики нанесли удар дронами по Одессе и области, обломки упали на жилой квартал и админздание.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики атаковали Киевщину ударными дронами.

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