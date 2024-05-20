Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники запустили по Україні іранські ударні безпілотники з південного напрямку.

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Про це повідомлять Повітряні сили ЗСУ.

У повідомленні вказується, що БпЛА типу "Shahed" були помічені у північній частині Миколаївщини, вони тримають курс на північний-захід.

"БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники завдали удару дронами по Одесі та області, уламки впали на житловий квартал та адмінбудівлю.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники атакували Київщину ударними дронами.

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