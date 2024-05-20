Президент Ирана погиб в авиакатастрофе – СМИ

В настоящее время власти Ирана ищут способ сообщить об этом.

Президент Ирана Ибрагим Раиси, скорее всего, погиб во время авиакатастрофы.

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Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на собственные источники в собственных кругах Ирана.

В сообщении указывается, что в настоящее время власти Ирана якобы ищут способ сообщить об этом так, чтобы не вызвать хаос в стране.

Однако официально подтвердить на данный момент эту информацию не может.

Напомним, ранее сообщалось, что после крушения вертолета, в котором находился президент Ирана Ибрагима Раиси, верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи попытался успокоить общественность.

Кроме того, мы ранее информировали, что 19 мая вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси потерпел аварию и совершил жесткую посадку из-за тумана в горной местности у границы с Азербайджаном.

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