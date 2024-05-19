Катастрофа вертолета президента Ирана: появились обнадеживающие новости

В Красном Полумесяце Ирана сейчас опровергают информацию об обнаруженном вертолете.

После крушения вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и его министром иностранных дел продолжаются поиски чиновников в труднодоступном горном районе, где вертолет совершил жесткую посадку.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя государственного телевидения Ирана, во время поисков был установлен контакт с пассажиром и членом экипажа вертолета, в котором находился иранский президент.

Неназванный чиновник сказал, что контакты осуществлялись несколько раз.

"Это свидетельствует о том, что могут быть выжившие, и, возможно, они достаточно близки к месту катастрофы, что снова станет моментом надежды", — сообщил корреспондент Reuters с Ближнего Востока Алистер Банкол, заметив, что это знаменует собой "действительно" значительное событие".

Кроме того, в последнее время появились противоречивые сообщения о том, что вертолет президента Ирана был обнаружен поисково-спасательными группами. При этом не сообщается подробностей, где его нашли и есть ли выжившие.

В Красном Полумесяце Ирана пока опровергают информацию об обнаруженном вертолете.

Ранее неназванный иранский чиновник сказал в комментарии Reuters, что жизнь президента Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна "под угрозой после аварии вертолета".

"Мы все еще надеемся, но поступающая с места катастрофы информация вызывает беспокойство", — сказал он.

Иранские государственные СМИ заявили, что причиной крушения стала плохая погода, которая осложнила также спасательные работы. Начальник штаба армии Ирана приказал задействовать все ресурсы армии и элитной революционной гвардии в поисково-спасательных операциях.

"Стемнело, начался дождь, но поиски продолжаются. Спасательные команды добрались до этого района... однако дождь образовал грязь, что затруднило поиски", — сказал местный репортер государственного телевидения.

Ранее национальное вещание прекратило все свои обычные программы, чтобы показать молитвы за Раисе по всей стране, а в углу экрана — прямые трансляции работы спасателей команд, которые шли пешком в горной местности в сильный туман.

Ожидается, что спасательные группы прибудут к вероятному месту аварии позже вечером воскресенья.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси потерпел крушение и совершил жесткую посадку из-за тумана в горной местности у границы с Азербайджаном.

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