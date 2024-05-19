В "Укрэнерго" ответили, сколько еще будут выключать свет

Глава "Укрэнерго" предположил, что дефицит электричества будет время от времени возникать.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, когда отменят графики отключения электроэнергии.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"При данных условиях свет будут выключать, пока не возобновится генерация. А это займет месяцы и то при условии, что не будет новых обстрелов", — говорит Кудрицкий.

Руководитель "Укрэнерго" подтвердил, что на этой неделе, летом и осенью и зимой, украинцам нужно быть готовыми к тому, что могут быть применены графики отключений.

"Мы сейчас в такой ситуации, когда у нас очень сильный дефицит именно производства энергии. Электростанции невозможно быстро восстановить после таких тяжелых повреждений ракетами. Поэтому дефицит будет время от времени возникать. Нам всем нужно быть к этому готовыми", — подытожил он.

Напомним, завтра, 20 мая, в Украине запланировано отключение света для промышленных и бытовых потребителей.

Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук ответил, будут ли блекауты летом и чего ожидать зимой.

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