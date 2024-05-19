Будут ли блекауты летом и чего ожидать зимой – ответ эксперта

Эксперт предполагает, что отключения зимой могут быть продолжительнее, чем в 2022-2023 годах.
Отключение света летом если и будут, то, вероятно, не будут превышать двух часов в день. А вот ситуация с электроснабжением зимой будет гораздо сложнее.
Об этом заявил эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук, передает "Громадське радіо".
"При условии жары частота отключений может увеличиваться, но не так, как мы видели, возможно и не каждый день. До 2 часов в день электроэнергия может отсутствовать, а вот зима будет сложная, потому что мы не успеваем все восстановить, отстроить", – говорит Корольчук.
По прогнозам эксперта, даже если зима будет теплая, то отключения могут быть такими, какие украинцы видели в 2022-2023 годах. А если зима будет холодной, то отключения будут еще больше.
Напомним, завтра, 20 мая, в Украине запланировано отключение света для промышленных и бытовых потребителей.
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