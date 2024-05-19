Будут ли блекауты летом и чего ожидать зимой – ответ эксперта

Эксперт предполагает, что отключения зимой могут быть продолжительнее, чем в 2022-2023 годах.

Отключение света летом если и будут, то, вероятно, не будут превышать двух часов в день. А вот ситуация с электроснабжением зимой будет гораздо сложнее.

Об этом заявил эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук, передает "Громадське радіо".

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"При условии жары частота отключений может увеличиваться, но не так, как мы видели, возможно и не каждый день. До 2 часов в день электроэнергия может отсутствовать, а вот зима будет сложная, потому что мы не успеваем все восстановить, отстроить", – говорит Корольчук.

По прогнозам эксперта, даже если зима будет теплая, то отключения могут быть такими, какие украинцы видели в 2022-2023 годах. А если зима будет холодной, то отключения будут еще больше.

Напомним, завтра, 20 мая, в Украине запланировано отключение света для промышленных и бытовых потребителей.

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