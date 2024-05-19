В "Укренерго" відповіли, скільки ще будуть вимикати світло

Глава "Укренерго" припустив, що дефіцит електрики час від часу виникатиме.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, коли скасують графіки відключення електроенергії.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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"За даних умов світло будуть вимикати поки не відновиться генерація. А це займе місяці і то за умови, що не буде нових обстрілів", – каже Кудрицький.

Очільник "Укренерго" підтвердив, що цього тижня, протягом літа і протягом осені і зими, українцям треба бути готовими до того, що можуть бути застосовані графіки відключень.

"Ми зараз в такій ситуації, коли в нас дуже сильний дефіцит саме виробництва енергії. Електростанції неможливо швидко відновити після таких тяжких пошкоджень ракетами. Тому дефіцит час від часу виникатиме. Нам всім треба бути до цього готовими", – підсумував він.

Нагадаємо, на завтра, 20 травня, в Україні заплановано відключення світла для промислових і побутових споживачів.

Експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук відповів, чи будуть блекаути влітку і на що очікувати взимку.

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