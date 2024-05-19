РФ активізувалася ще на одному напрямку: Генштаб про головні події фронту

Окупанти атакують на Харківщині і продовжують тиснути на Покровському напрямку. Крім того, гаряче сьогодні і на Сіверському напрямку.

Від початку цієї доби, 19 травня, на фронті відбулося 105 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Росіяни продовжують обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. До населених пунктів, що зазнали артобстрілів з початку доби, додалися Лугівка, Дружба, Білопілля.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти атакують підрозділи Сил оборони за підтримки авіації, завдають ударів керованими авіабомбами. З початку доби на даному напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири ще тривають.

Загалом, впродовж поточного тижня втрати російських окупантів на Харківському напрямку склали 1572 особового складу та 263 одиниці озброєння та військової техніки.

Зокрема, знищено:

8 танків,

13 бойових броньованих машин,

12 артилерійських систем, одну систему ППО,

75 БпЛА,

66 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки противника.

Окрім цього пошкоджено дев’ять танків, 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 32 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки ворога.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили 10 ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Ще дві – тривають.

Ситуація на Донбасі

Гаряче сьогодні на Сіверському напрямку. З початку доби в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбито 22 ворожих атаки. Ще одне бойове зіткнення триває.

Окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. 25 разів від початку доби ворог намагався прорвати тут нашу оборону. Сім зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

На Краматорському та Придніпровському напрямках надвечір інтенсивність ворожих атак дещо знизилась. На кожному з напрямків ще триває по одному боєзіткненню.

На інших напрямках – без суттєвих змін.

Раніше президент Зеленський звернувся до українців та розповів про ситуацію на полі бою.

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