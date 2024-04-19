Мужчина с гранатой напал на консульство Ирана в Париже – BILD

В пятницу, 19 апреля, парижская полиция получила сообщение от очевидцев, утверждавших, что в здание иранского консульства вошел мужчина "с гранатой или жилетом, начиненным взрывчаткой". Сразу после получения тревожного сигнала полиция французской столицы оцепила дипломатическое представительство Ирана.

Об этом пишет BILD.

Газета Le Parisien сообщила, что неизвестный мужчина положил несколько флагов на пол консульства и заявил, что собирается отомстить за смерть брата.

Французская радиостанция Europe1 узнала, что вероятный террорист взял в заложники посла Ирана и забаррикадировался вместе с ним в одной из комнат консульства. Однако официальной информации о событиях внутри здания консульства пока нет.

Некоторые французские СМИ утверждают, что мужчина, который угрожал взрывом в консульстве, вообще не имел взрывчатки.

Впоследствии канал BFM TV сообщил, что полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на консульство. По информации журналистов, им оказался 60-летний француз иранского происхождения. Известно, что мужчина страдает психическим расстройством, а десять дней назад он поджег шины перед консульством Ирана.

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