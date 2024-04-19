Чоловік з гранатою напав на консульство Ірану в Парижі – BILD

У п'ятницю, 19 квітня, паризька поліція отримала повідомлення від очевидців, які стверджували, що до будівлі іранського консульства зайшов чоловік "із гранатою або жилетом, начиненим вибухівкою". Одразу після отримання тривожного сигналу поліція французької столиці оточила дипломатичне представництво Ірану.

Про це пише BILD.

Газета Le Parisien повідомила, що невідомий чоловік поклав кілька прапорів на підлогу консульства і заявив, що збирається помститися за смерть брата.

Французька радіостанція Europe1 дізналася, що ймовірний терорист взяв у заручники посла Ірану й забарикадувався разом з ним в одній з кімнат консульства. Однак офіційної інформації щодо подій всередині будівлі консульства наразі немає.

Деякі французькі ЗМІ стверджують, що чоловік, який погрожував вибухом у консульстві, взагалі не мав вибухівки.

Згодом канал BFM TV повідомив, що поліція затримала чоловіка, підозрюваного в нападі на консульство. За інформацією журналістів, ним виявився 60-річний француз іранського походження. Відомо, що чоловік страждає на психічний розлад, а десять днів тому він підпалив шини перед консульством Ірану.

Читайте також провідні новини дня: