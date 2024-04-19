Отставки в украинском правительстве: нардеп назвал фамилии

Народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что Министерство культуры будет расформировано.

В Верховной Раде готовятся принять важные кадровые решения по отдельным министерствам и их руководителям.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале назвал фамилии кандидатов на увольнение.

По его словам, Минкульт "будут расформировывать и куда-то присоединять".

"Точно на выход — Верещук", — спрогнозировал Гончаренко судьбу главы Минреинтеграции.

Также он прогнозирует увольнение министра образования и науки Оксена Лисового и министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Последний, правда, по словам Гончаренко, "под вопросом".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Верховная Рада во второй половине апреля планирует рассмотреть кадровые вопросы и тогда может быть решена судьба отдельных министерств и должностных лиц.

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