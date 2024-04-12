Экс-заместитель Ермака получил должность в Кабмине

Пост в ОП Сибига получил в 2021-м.

В пятницу, 12 апреля, Кабинет Министров назначил первым заместителем министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Об этом говорится в официальном уведомлении правительства.

"Кабинет Министров Украины принял распоряжение о назначении Сибиги Андрея Ивановича первым замминистра иностранных дел Украины", — говорится в сообщении.

Также был уволен Николай Точицкий с поста заместителя главы МИД Дмитрия Кулебы.

Отметим, в мае 2021-го Андрей Сибига был назначен заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Он занимался в ОП вопросам внешней политики и развития стратегического партнерства. До этого поста Сибига был, в частности, первым секретарем МИД, советником-посланником посольства Украины в Республике Польша и послом Украины в Турецкой Республике.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил экс-председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая на новую должность. Гайдай возглавил Мукачевскую районную государственную администрацию Закарпатской области.

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