Ексзаступник Єрмака отримав посаду в Кабміні

У п'ятницю, 12 квітня, Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду.

"Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення Сибіги Андрія Івановича першим заступником міністра закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Також було звільнено Миколу Точицького з поста заступника глави МЗС Дмитра Кулеби.

Зазначимо, у травні 2021-го Андрія Сибігу було призначено заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Він займався в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства. До цієї посади Сибіга був, зокрема, першим секретарем МЗС, радником-посланником посольства України в Республіці Польща та послом України в Турецькій Республіці.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив ексголову Луганської ОВА Сергія Гайдая на нову посаду. Гайдай очолив Мукачівську районну державну адміністрацію Закарпатської області.

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