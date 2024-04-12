Оля Полякова показала, що вирощує на своєму городі

Українська співачка Оля Полякова показала, що цьогоріч росте у неї на городі.

Так, у своєму фотоблогу артистка зробила огляд свого городу та похизувалася шанувальникам, що у неї вже вродило. Тож, на грядках у знаменитості вже почали цвісти помідори й полуниця. Окрім того, Полякова зазначила, що має вже чималий врожай шпинату, щавлю, руколи, петрушки, які готові до споживання. До слова, в теплиці у зірки видніється спеціальна автоматична система поливання овочів і зелені.

Город Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Город Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Город Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Город Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Город Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Город Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Город Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Після того, як Оля провела шанувальникам екскурсію своїми земельними ділянками вона пішла відпочивати й відкрила "пляжний сезон" поблизу свого заміського маєтку. Так, співачка показала, як на шезлонзі ніжиться на сонці з видом на водойму. До слова, у кадрі на іншому березі також видніються коні, адже Полякова разом з молодшою донькою Алісою захоплюється верховою їздою та має власну стайню.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Лілія Ребрик показала, як з двома доньками займається садівництвом та що з квітів любить висаджувати поблизу свого будинку.

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