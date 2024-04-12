Оля Полякова показала, что выращивает на своем огороде

Украинская певица Оля Полякова показала, что в этом году у нее растет на огороде.

Так, в своем фотоблоге артистка сделала обзор своего огорода и похвасталась поклонникам, что у нее уже уродило. На грядках в знаменитости уже начали цвести помидоры и клубника. Кроме того, Полякова отметила, что уже имеет большой урожай шпината, щавеля, рукколы, петрушки, которые готовы к потреблению. К слову, в теплице у звезды видна специальная автоматическая система полива овощей и зелени.

Город Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Город Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Город Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Город Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Город Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Город Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Город Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

После того, как Оля провела поклонникам экскурсию по своим земельным участкам, она пошла отдыхать и открыла "пляжный сезон" возле своего загородного поместья. Так, певица показала, как на шезлонге нежится на солнце с видом на водоем. Кстати, в кадре на другом берегу также виднеются лошади, ведь Полякова вместе с младшей дочерью Алисой увлекается верховой ездой и имеет свою конюшню.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно украинская ведущая Лилия Ребрик показала, как с двумя дочками занимается садоводством и что из цветов любит высаживать возле своего дома.

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