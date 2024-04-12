Экс-жена Остапчука впервые назвала причину их развода и общается ли с ним: "Есть табу"

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука, блогерша Кристина Горняк, рассказала, что стало причиной для расторжения их брака.

Так, Кристина отметила, что на момент развода с бывшим она еще испытывала к нему чувства. Поэтому, по словам блогерши, к разводу привела определенная ситуация. Ее подробности она не стала раскрывать, но намекнула, что она не уверена, что шоумен все еще любил ее на тот момент.

"Есть табу, которые я вообще не воспринимаю в отношениях, в семье. И я не буду их терпеть. Есть моменты, когда в годовщину брака, например, мой бывший муж выставляет годовщину новых отношений. Не знаю, может, у кого любовь и прошла. Я могу только о себе говорить, о своих причинах и мнениях на момент развода, но это не потому, что прошла любовь с моей стороны", - обьяснила бывшая жена Остапчука в программе "Балючих тем".

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Тем не менее, Кристина в течение нескольких месяцев посещала психолога, чтобы наладить свое эмоциональное состояние. И сейчас пытается строить счастливую личную жизнь. Однако она уверяет, что видит возле себя возлюбленного, не имеющего творческой профессии. К тому же, по мнению, Кристины он должен быть "более эмоционально стабильным", чтобы "дома не было "пожара". И добавляет, что сейчас с Владимиром Остапчуком совсем не общается, хотя и предлагала ему мирно поделить их общее имущество.

Напомним, экс-супруги до сих пор урегулируют вопрос раздела их дома, который они приобрели в браке. Так, недавно стало известно, что шоумен прописал там новую жену Екатерину Полтавскую и вместе с ней делает в доме ремонт. Кстати, Кристина иронически отреагировала на это и отметила, что теперь будет делить имущество через суд.

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