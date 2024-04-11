Виталий Козловский восхитил ранее невиданными фото с беременной женой и ласково обратился к ней

Украинский певец Виталий Козловский перестал скрывать жену и активно показывает ее в своем фотоблоге.

На этот раз исполнитель опубликовал архивные кадры, сделанные, когда его возлюбленная Юлия Бакуменко еще была в положении. Пара снялась в разных фотосетах, чтобы как можно больше сохранить в памяти момент беременности.

Виталий Козловский с супругой / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Супруги позировали перед объективом фотокамеры в разных образах. Козловский был одет в костюм, а Бакуменко примеряла разные вечерние платья, которые удачно подчеркивали ее немалый беременный животик.

Виталий Козловский с супругой / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Моя! Можно ли уже в таком положении говорить мои?", — ласково обратился к жене артист.

Виталий Козловский с супругой / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Юлия Бакуменко отреагировала на пост артиста. Она отметила, что Виталий Козловский – это лучший отец и муж: "Наш самый дорогой муж и папа".

Виталий Козловский с супругой / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Отметим, в личной жизни Виталия Козловского в этом году произошли кардинальные перемены. В частности, исполнитель женился на своей возлюбленной Юлии Бакуменко и стал отцом мальчика, которому дал имя Оскар. Ранее артист уже показывал кадры с новорожденным сыном и женой.

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