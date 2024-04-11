Как скрыть носогубные складки на любой коже: лайфхак, работающий для всех

Как убрать носогубные складки с помощью макияжа

Носогубные складки – это продольные линии на коже, располагающиеся от крыльев носа до уголков рта. Носогубные изломы появляются во время смеха, уменьшаются или исчезают из-за расслабления лица.

Появление носогубных складок у молодых обусловлено генетической предрасположенностью, а с возрастом, когда выработка эластина и коллагена замедляется, кожа становится менее эластичной и упругой, образуются глубокие носогубные складки.

Как справиться с носогубной складкой без скальпеля и инъекций с помощью макияжа, рассказала визажистка Лорен Гейл, которую называют ходячей энциклопедией антивозрастных лайфхаков.

Как убрать носогубную складку с лица с помощью макияжа

Способ заключается в осветлении зоны складки, чтобы сделать ее визуально менее глубокой. Это действительно поможет выглядеть моложе.

Для этого нужен консилер, на один-два тона светлее природного цвета кожи, обычная тональная основа, которой вы пользуетесь и тоненькие кисточки для макияжа.

Возьмите тоненькую кисточку, наберите на нее небольшое количество консилера и, слегка улыбнувшись, нанесите ее вдоль всей складки. А затем тщательно растушуйте продукт.

Далее возьмите свой тональный крем и таким же образом нанесите продукт на линию складки, отступив немного наружу от непосредственно складки.

Как скрыть носогубную складку

Такое сочетание светлого и нейтрального средства сделает складку более наполненной визуально. В результате этого и лицо визуально будет выглядеть моложе.

Как скрыть носогубную складку

Сделанный макияж, чтобы он держался весь день, можно зафиксировать полупрозрачной пудрой.

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