Какие модные брови: актуальные тренды 2024 года

Макияж бровей является важным этапом в общем макияже. Каждая женщина знает, что брови – их форма, объем, ширина, цвет, заметно влияют на общий образ.

Одни девушки и женщины обычно корректируют форму и цвет бровей в соответствии с модными трендами, другие — просто подчеркивают их природные особенности.

Рассказываем, какие брови, по мнению стилистов, в моде 2024 года.

К счастью тренды бровей 2024 года демократичны – из большого разнообразия форм, цветов, ширины можно выбрать те, которые наиболее подходят под ваш тип лица, стиль и образ.

Модные формы бровей по типу лица

Универсальный вариант для всех типов лица – брови средней ширины, за основу которых можно принимать естественную форму, слегка подчеркнув ее косметическими средствами.

Для овального или треугольного типа лица больше всего подойдут прямые брови. Прямые брови зрительно сужают глаза и немного расширяют лицо. Чтобы смягчить строгость прямых линий можно сделать мягкий изгиб.

Природные брови с произвольной формой — выбившимися неровными волосками, слегка нечеткими линиями и плавными очертаниями. Такие брови можно не красить, только причесать с гелем, чтобы зафиксировать естественную форму, а недостающие волоски дорисовать карандашом.

Зачесанные брови. Чаще их зачесывают вверх и фиксируют гелем. Эпатажный вариант – на пробор по горизонтальной линии вверх и вниз. Такие брови подойдут для неформальных вечеринок и встреч.

Брови-нити. Стилисты не советуют создавать "ниточки" всем подряд, они подходят не всем. Они подойдут девушкам и женщинам с мягкими чертами, круглым и овальным лицами. Перед тем, как выщипывать брови, можно с помощью геля для фиксации и тонального крема или консилера создать эффект тонких бровей.

Модные брови: тренды цветов

Осветленные брови в трендах уже несколько лет. Осветить брови можно краской, хной. Цвет должен быть на несколько тонов светлее волос, с легким напылением. Осветленные брови сделают блондинок более нежными, а женщин с другим цветом волос — смелее.

"Влажные" брови. Такой эффект можно создать фиксирующим прозрачным гелем или ламинированием.

"Мыльные" брови — красивая форма бровей с эффектом густых бровей. Мылом, нанесенным на круглую щеточку, прочесывают волоски, оно обволакивает, придает объем и фиксирует форму.

Цветные брови не подойдут для офисной работы или деловых встреч, но актуалны для вечеринок, отдыха. Если учесть цветотип, подойдут всем.

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