Які зараз модні брови: актуальні тренди 2024 року

Макіяж брів важливим етапом в загальному макіяжі. Кожна жінка знає, що брови — їхня форма, об'єм, ширина, колір помітно впливають на загальний образ.

Одні дівчата та жінки зазвичай коригують форму та колір брів відповідно модних трендів, інші -- просто підкреслюють їх природні особливості.

Розповідаємо, які брови, на думку стилістів, в моді 2024 року. На щастя тренди брів 2024 році демократичні - з великої різноманітності форм, кольорів, ширини можна вибрати ті, які найбільше підходять під ваш тип обличчя, стиль та образ.

Модні форми брів по типу обличчя

Універсальний варіант для всіх типів обличчя — брови середньої ширини, за основу яких можна брати природну форму, злегка підкресливши її косметичними засобами.

Для овального чи трикутного типу обличчя найбільше підійдуть прямі брови. Прямі брови візуально звужують очі та трохи розширюють обличчя. Щоб пом'якшити строгість прямих ліній, можна зробити м'який вигин.

Природні брови з довільною формою — нерівними волосками, що вибилися, злегка нечіткими лініями та плавними обрисами. Такі брови можна не фарбувати, лише причесати з гелем, щоб зафіксувати природну форму, а волоски, яких бракує, домалювати олівцем.

Зачісані брови. Найчастіше їх зачісують догори та фіксують гелем. Епатажний варіант — на проділ по горизонтальній лінії догори та вниз. Такі брови підійдуть для неформальних вечірок і зустрічей.

Брови-нитки. Стилісти не радять створювати "ниточки" всім підряд, вони пасують не всім. Вони підійдуть дівчатам та жінкам з м'якими рисами, круглими та овальними обличчями. Перед тим, як вищипувати брови, можна за допомогою гелю для фіксації та тонального крему або консилеру, створити ефект тонких брів.

Модні брови: тренди кольорів

Освітлені брови у трендах уже кілька років. Освітлити брови можна фарбою, хною. Колір повинен бути на кілька тонів світліше волосся, з легким напиленням. Освітлені брови зроблять блондинок ніжнішими, а жінок з іншим кольором волосся — сміливішими.

"Вологі" брови. Такий ефект можна створити фіксувальним прозорим гелем, або ламінуванням.

"Мильні" брови -- красива форма брів з ефектом густих брів. Милом, нанесеним на круглу щіточку прочісують волоски, воно обволікає, надає об'єму і фіксує форму.

Кольорові брови не підійдуть для офісної роботи або ділових зустрічей, але актуальны для вечірок, відпочинку. Якщо врахувати кольоротип, підійдуть всім.

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