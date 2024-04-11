Віталій Козловський замилував раніше небаченими фото з вагітною дружиною і ласкаво звернувся до неї

Український співак Віталій Козловський припинив приховувати дружину та активно показує її у своєму фотоблогу.

Цього разу виконавець опублікував архівні кадри, які були зроблені, коли його кохана Юлія Бакуменко ще була при надії. Так, пара знялася у різних фотосетах, аби якомога більше зберегти у пам'яті момент вагітності.

Віталій Козловський із дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Подружжя позувало перед об'єктивом фотокамери у різних образах. Козловський був одягнений у костюм, а Бакуменко приміряла різні вечірні сукні, які вдало підкреслювали її чималий вагітний животик.

Віталій Козловський із дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Моя! Чи це вже можна в такому положенні говорити мої?", - ласкаво звернувся до дружини артист.

Віталій Козловський із дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Юлія Бакуменко відреагувала на допис артиста. Вона зазначила, що Віталій Козловський – це найкращий батько та чоловік: "Наш найдорожчий чоловік і тато".

Віталій Козловський із дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Зазначимо, цьогоріч в особистому житті Віталія Козловського сталися кардинальні зміни. Зокрема, виконавець одружився зі своєю коханою Юлією Бакуменко та став батьком хлопчика, якому дав ім'я Оскар. Раніше артист вже показував кадри з новонародженим сином та дружиною.

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