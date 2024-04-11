Зеленський прибув до Литви: що відомо про плани президента

Сьогодні, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для переговорів із главами держав-партнерів.

Про це він повідомив у Телеграм.

"Заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди. Головне зараз – зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор. Російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією, та всіх, хто цінує міжнародне право", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас прибув до України та провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Кащюнас представив Зеленському плани Литви щодо відправки бойових безпілотних літальних апаратів та коаліції з розмінування.

За словами міністра, у межах трирічної програми Литви з надання допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів євро вже виділено 84 мільйони євро — на 20 мільйонів євро більше, ніж планувалося.

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