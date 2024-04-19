Потомок Наполеона будет баллотироваться в Европарламент в сомнительной компании

Дальний родственник французского императора оказался в одном избирательном списке с противниками Евросоюза и НАТО.

Француз Йоахим Мюрат, далекий родственник и потомок императора Наполеона Бонапарта, будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент по списку, который возглавляет одиозный политический деятель Жорж Кузманович, известный своей антиукраинской позицией и прокремлевскими нарративами.

Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на опубликованный прессрелиз.

Йоахим Мюрат фигурирует третьим номером в списке "Мы, народ". Возглавляет этот список Жорж Кузманович, бывший пресс-секретарь ультралевой партии La France Insoumise (“Непокоренная Франция”), которую он покинул в 2018 году, чтобы основать движение Republique Souveraine (“Суверенная Республика”).

Жорж Кузманович известен тем, что оправдывал вмешательство России в войну в Сирии и представлял аннексию Крыму Путиным как "акт самообороны перед лицом путча, спровоцированного неонацистами с Майдана".

По словам Мюрата, в список также войдут Филипп Грегуар, президент ассоциации SAMU Social Agricole, защищающей фермеров в затруднительном положении, и французский писатель Оливье Делорм.

50-летний Йоахим Мюрат представляет себя потомком маршала Империи и короля Неаполя Йоахима Мюрата (1767-1815), который был шурином Наполеона I через брак с его сестрой Каролиной Бонапарт.

Бывший офицер-десантник Йоахим Мурат называет себя "страстным поклонником Франции и ее социальной модели, которая больше не может терпеть ее запланированное уничтожение сторонниками федералистской Европы".

Как и его политические единомышленники, потомок Наполеона выступает против таких сверхнациональных образований, как Евросоюз и НАТО.

Напомним, выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня 2024 года. Выборы в 27 государствах-членах Евросоюза, в которых примут участие более 400 миллионов европейских избирателей, определят состав ассамблеи, насчитывающей 720 мест, на следующие пять лет. Антиевропейские популисты ожидают больших побед на этих выборах.

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