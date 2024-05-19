Катастрофа гелікоптера президента Ірану: з’явилися обнадійливі новини

Після катастрофи гелікоптера з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та його міністром закордонних справ тривають пошуки високопосадовців у важкодоступному гірському районі, де вертоліт здійснив жорстку посадку.

Як повідомляє Reuters з посиланням на представника державного телебачення Ірану, під час пошуків було встановлено контакт з пасажиром і членом екіпажу гелікоптера, в якому перебував іранський президент.

Неназваний посадовець сказав, що контакти здійснювалися кілька разів.

“Це свідчить про те, що можуть бути ті, хто вижив, і, можливо, вони досить близько до місця катастрофи, що знову стане моментом надії”, — повідомив кореспондент Reuters з Близького Сходу Алістер Банкол, зауваживши, що це знаменує собою "справді значну подію".

Окрім того, останнім часом з’явилися суперечливі повідомлення про те, що гелікоптер президента Ірану був виявлений пошуково-рятувальними групами. При цьому не повідомляється подробиць, де його знайшли та чи є ті, хто вижив.

У Червоному Півмісяці Ірану наразі спростовують інформацію про виявлений гелікоптер.

Раніше неназваний іранський чиновник сказав у коментарі Reuters, що життя президента Раїсі та міністра закордонних справ Хосейна Аміра Абдоллахіяна “під загрозою після аварії гелікоптера”.

"Ми все ще сподіваємось, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає занепокоєння", — сказав він.

Іранські державні ЗМІ заявили, що причиною катастрофи стала погана погода, яка ускладнила також рятувальні роботи. Начальник штабу армії Ірану наказав задіяти всі ресурси армії та елітної Революційної гвардії в пошуково-рятувальних операціях.

"Стемніло, почався дощ, але пошуки тривають. Рятувальні команди дісталися цього району... однак дощ утворив бруд, що ускладнило пошуки", - сказав місцевий репортер державного телебачення.

Раніше національне мовлення припинило всі свої звичайні програми, щоб показати молитви за Раїсі по всій країні, а в кутку екрана — прямі трансляції роботи команд рятувальників, які йшли пішки в гірській місцевості в сильний туман.

Очікується, що рятувальні групи прибудуть до ймовірного місця аварії пізніше ввечері неділі.

Нагадаємо, у неділю, 19 травня, вертоліт президента Ірану Ібрагіма Раїсі зазнав аварії та здійснив жорстку посадку через туман у гірській місцевості біля кордону з Азербайджаном.

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