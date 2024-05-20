Украина уже получила 80 ракет к ПВО и ожидает вторую партию.

Глава Министерства обороныВеликобритании Грант Шаппс обнародовал перечень вооружений, которые будут переданы Украине в ближайшие недели.

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Об этом Шаппс сообщил на официальной странице в сетиX.

"Мир не может ждать, Украине нужно, чтобы мы активизировались, и они получили то, в чем нуждаются, чтобы дать отпор Путину", — подчеркнул глава британского оборонного ведомства.

В списке, обнародованном Шаппсом, указывается, что 80 ракет. в ПВО Украина уже получила. В общей сложности их должно надеть 100. Также Британия передаст 20 систем разминирования; 30 паллет с запчастями и противоминным оборудованием; разведывательные дроны большой дальности.

Кроме того, Украина получит 1 миллион боеприпасов разных типов, 4 тысяч предметов военной амуниции, а также 20 защищенных амфибий Viking.

Список вооружения для Украины / Фото: twitter.com

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что западные партнеры, в частности Германия, должны предоставить Украине оружие большой дальности поражения и разрешить использовать его по временно оккупированному россиянами Крыму.

Кроме того, мы ранее информировали, что Великобритания озабочена тесными отношениями между Китаем и страной-террористом Россией.

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