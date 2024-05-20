У Британії розкрили деталі військової допомоги Україні у травні: список

Україна вже отримала 80 ракет до ППО і наразі очікує другу партію.

Голова Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс оприлюднив перелік озброєнь, які будуть передані Україні у найближчі тижні.

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Про це Шаппс повідомив на офіційній сторінці в мережі Х.

"Світ не може чекати, Україні потрібно, щоб ми активізувалися, і вони отримали те, чого потребують, аби дати відсіч Путіну", - наголосив глава британського оборонного відомства.

У списку, який оприлюднив Шаппс, вказується, що 80 ракет. до ППО Україна вже отримала. Загалом їх має надіти 100. Також Британія передасть 20 систем розмінування; 30 палет із запчастинами та протимінним обладнанням; розвідувальні дрони великої дальності.

Крім того, Україна отримає 1 мільйон боєприпасів різних типів, 4 тисячі предметів військової амуніції, а також 20 захищених амфібій Viking.

Список озброєння для України / Фото: twitter.com

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що західні партнери, зокрема — Німеччина, мають надати Україні зброю великої дальності ураження та дозволити використовувати її по тимчасово окупованому росіянами Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що Велика Британія стурбована тісними відносинами між Китаєм та країною-терористом Росією.

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