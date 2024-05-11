Британія передасть найбільший пакет військової допомоги Україні: що туди увійде

Україна отримає від Британії 4 млн боєприпасів і понад 1,6 тис. ракет.

Велика Британія сьогодні, 11 травня, оголосила про надання найбільшого в історії пакету військової допомоги Україні.

Про це передає Міноборони Об'єднаного Королівства.

Окрім 500 мільйонів фунтів стерлінгів військового фінансування, Британія надає життєво важливе обладнання:

4 мільйони боєприпасів;

Понад 1600 ракет (тип ракет не вказується);

400 транспортних засобів, включаючи 160 автомобілів Husky.

Що відомо про автомобілі Husky

Вперше про те, що Україна отримала від Британії бронеавтомобілі Husky Tactical Support Vehicle (TSV) стало відомо влітку 2022 року. Точна кількість невідома.

Як пише АрміяInform, Husky TSV — це високомобільна повнопривідна тактична машина підтримки, яка була представлена у 2006 році. Вона базується на вантажному шасі International MXT від компанії Navistar Defense.

Husky має на меті захистити особовий склад від легкого стрілецького озброєння і мін під час виконання завдань з патрулювання території. Випускається у трьох модифікаціях — позашляховик для патрулювання, автомобіль швидкої допомоги та командно-штабна машина.

Бронеавто має довжину 6,4 м, висоту 2,5 м, ширину 2,4 м, вагу майже 7 тонн. Екіпаж — чотири особи, включаючи водія та командира. На машині — універсальний кулемет калібру 12,7 мм.

Раніше повідомлялося, що Австралія надасть Україні потужну зброю для знищення безпілотників.

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