США передають потужну військову допомогу Україні: що буде в пакеті

Сили оборони України отримають озброєння, яке може бути негайно використане на полі бою.

Сполучені Штати підготували пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів, повертаючись до звичайного темпу постачання зброї Києву. Президент США Джо Байден у п'ятницю, 10 травня, підписав відповідний указ.

Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті Білого дому.

Своїм указом Байден делегує державному секретареві США повноваження на вилучення "оборонних товарів та послуг" Міністерства оборони з метою надання допомоги Україні на суму до 400 мільйонів доларів.

Як повідомило агентство Reuters з посиланням на неназваного американського чиновника, пакет допомоги Україні включає артилерію, боєприпаси для ППО NASAMS, протитанкові боєприпаси, бронетехніку та стрілецьку зброю. Все це озброєння може бути негайно використане на полі бою, сказав чиновник на умовах анонімності.

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Допомога в озброєнні буде використовуватися за механізмом повноважень президента США щодо вилучення озброєнь (PDA), який дозволяє передавати товари та послуги із запасів без спеціального схвалення Конгресу США під час надзвичайної ситуації.

У рамках законопроектів про надання допомоги на суму 95 мільярдів доларів Конгрес дозволив надати Україні різні форми допомоги на суму 60,8 мільярдів доларів, зокрема 8 мільярдів доларів на PDA.

Оголошення про допомогу відбулося після того, як російська окупаційна армія розпочала наземну атаку в Харківській області, якою держава-агресорка відкрила новий фронт у війні.

За новий пакет військової допомоги від США подякував голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, до пакету військової допомоги увійдуть ракети для Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS та артилерії, техніка та інше озброєння.

"Дякуємо нашим союзникам", - написав Єрмак.

Нагадаємо, вранці 10 травня на Вовчанському напрямку в Харківській області російська окупаційна армія намагалася прорвати лінію оборони ЗСУ під прикриттям бронетехніки. Ворожі атаки відбито.

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